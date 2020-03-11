المزروعي: خيبة أمل من فشل اتفاق «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، إن لدى منتجي النفط في الإمارات قدرات إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية، آملا باتفاق جديد بين المنتجين يدعم توازن السوق. وفي أول تعليق له منذ اجتماع أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة الأخير، قال المزروعي على تويتر قبل قليل: نشعر بخيبة أمل لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق من قبل أوبك بلس وبالتالي فإن إعلان التعاون الحالي ستنتهي في نهاية مارس / آذار 2020. وأضاف: يتمتع المنتجون في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية.

وختم المزروعي في تغريدة أخرى بالقول: لعبت أوبك وأوبك بلس دورًا مهمًا في تحقيق استقرار السوق. تؤمن الإمارات إيمانا راسخا بأن اتفاقية جديدة ضرورية لدعم سوق متوازن وأقل تقلبا.