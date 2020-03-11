كورونا يغلق المدارس والمتاحف ودور السينما .. في بولندا وأوكرانيا ويؤجل مهرجان موسيقي في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، إن جميع المدارس ستغلق أبوابها اعتباراً من الاثنين القادم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مورافيتسكي أنه سيتم إغلاق الجامعات والمتاحف ودور السينما أيضا. وأكدت بولندا 26 حالة إصابة بالفيروس لكنه لم يسفر عن وفيات هناك.

وفي أوكرانيا، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة كييف، إنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات اعتباراً من الخميس، وحتى نهاية مارس آذار للحيلولة دون انتشار كورونا.

وقال إن المدينة ستمنع أيضا التجمعات بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمؤتمرات. وسيتم إغلاق دور السينما ومناطق الترفيه في مراكز التسوق.

وأبلغت أوكرانيا حتى الآن عن حالة إصابة واحدة بكورونا.

وفي سياق متصل، أعلن منظمو مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي الشهير الثلاثاء، عن تأجيل المهرجان الضخم الذي يقام في صحراء كاليفورنيا إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت «جولدن فويس» الشركة المنظمة للمهرجان في بيان: «في حين أن هذا القرار يأتي في وقت يشوبه الغموض العالمي، فإننا نأخذ سلامة ضيوفنا وموظفينا ومجتمعنا وصحتهم على محمل الجد».