تحطم طائرة عسكرية باكستانية ومقتل قائدها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت القوات الجوية الباكستانية، إن مقاتلة من طراز إف-16 تحطمت الأربعاء، في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في العاصمة إسلام أباد ما أدى لمقتل الطيار الذي كان يتدرب من أجل عرض جوي يقام بمناسبة (يوم باكستان).

وقال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية: نال قائد الجناح نعمان أكرم الشهادة في التحطم، وكان الطيار الوحيد بالطائرة.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس/ آذار الجاري بمناسبة (يوم باكستان).

وقالت القوات الجوية، إن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث للتحقق مما إذا كانت هناك أي خسائر أخرى، وجار التحقق لمعرفة سبب التحطم.

وقال مسؤول محلي، إن احتمال وقوع أي ضحايا على الأرض ضئيل لأن الطائرة تحطمت في منطقة العروض العسكرية المهجورة بشكل كبير رغم وجودها في قلب العاصمة.