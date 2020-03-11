رئيس نادي خيتافي: لن نسافر لمواجهة ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس خيتافي أنه لن يسافر للعب في ضيافة ميلان في الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس، حتى لو كلفه ذلك خسارة المباراة.

وتمثل منطقة لومبارديا، التي يقع فيها ميلان، مركزاً لأسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا ما دفع الحكومة الإيطالية لتضييق الخناق على التنقلات وإغلاق الأماكن العامة هناك. ومن المفترض أن يستضيف استاد سان سيرو المباراة دون حضور مشجعين.

وقال أنخيل توريس رئيس خيتافي في مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو الإسبانية: «بحثنا عن بدائل أخرى للعب في ضيافة ميلان، لا نريد أن نكون في محور انتشار فيروس كورونا، لا نريد ذلك، لقد طلبنا أيضا من الاتحاد (الإسباني) أن يطالب بإلغاء اللقاء».

وقررت إسبانيا، الثلاثاء، تعليق كل الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، رغم عدم إيقاف الرحلات إلى إيطاليا، لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال توريس:«لو كان علينا خسارة المواجهة إذن فلنخسر المباراة لا نريد أي مخاطرة نحن متحمسون لهذه المباراة لكن إذا كان يجب علينا الخسارة فلا بأس في ذلك».