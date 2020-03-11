شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 41 في تصادم قطاري أنفاق بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي شخص مصرعه، وأصيب 41 آخرون، إثر تصادم قطاري أنفاق الثلاثاء في العاصمة مكسيكو سيتي. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن قوة التصادم دفعت بأحد القطارين فوق الآخر في محطة تاكوبايا.

وقالت كلوديا شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، إن أجهزة الطوارئ سجلت 41 إصابة وقتيلاً واحداً في الحادث الذي وقع غرب العاصمة.

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