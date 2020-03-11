دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى الإعلان عن إلغاء فعاليات مؤتمر الألعاب E3 2020 قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت عدة مصادر اليوم لموقع GameSpot على أن مؤتمر الألعاب E3 2020 سيتم إلغاؤه رسمياً خلال الفترة القادمة نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

ينضم مؤتمر E3 2020 إلى الأحداث والفعاليات التي تم إلغائها هذا العام نتيجة لتفشي فيروس كورونا في عدة مناطق حول العالم، حيث أكدت أحدث التسريبات على أن إنخفاض دعم الشركات المطورة للألعاب لحدث هذا العام، إلى جانب تراجع دعم الشركات التي تطور منصات الألعاب، وأيضاً تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى الإعلان الرسمي قريباً عن إلغاء E3.

لم تعلن وكالة ESA المنظمة لفعاليات معرض E3 بشكل رسمي حتى الآن عن إلغاء الحدث هذا العام، إلا أن الكثير من المصادر أكدت ل GameSpot على إلغاء الحدث.

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ولقد جاءت بعض التسريبات التي تؤكد على إلغاء الحدث، حيث نشرت تغريدة عبر Devolver Digital تشير إلى إلغاء الرحلات وخطط معرض E3، كما أكدت Ars Technica على خطط إلغاء الفعاليات قريباً، لذا يبدو أن المعرض سيتم إلغاؤه للمرة الأولى منذ إنطلاقه هذا العام.

يذكر أن فيروس COVID-19 أدى إلى إلغاء معرض الهاتف العالمي هذا العام، إلى جانب إلغاء SXSW، ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن مؤتمر الألعاب واجه بعض العقبات خلال الفترة الماضية بعد تراجع بعض الشركات مثل سوني مع منصة PlayStation عن حضور المؤتمر، من جانب أخر سيدفع إلغاء الحدث مطوري الألعاب للإعلان بشكل مستقل عن الإصدارات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى الإعلان عن إلغاء فعاليات مؤتمر الألعاب E3 2020 قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.