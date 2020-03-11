البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا لمواطنين أجلتهم من إيران

إسطنبول / الخليج 365

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، 77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطنين أجلتهم من إيران؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 188 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إنها أجرت فحوصا طبية لـ165 مواطنا أجلتهم من إيران، الثلاثاء، وتبين إصابة 77 منهم بـ"كورونا" وسلامة 88 آخرين.

وأشارت إلى أنها نقلت الأشخاص غير المصابين إلى أحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

واتخذت البحرين إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" في البلاد، شملت تعليق الدراسة، وتعليق الرحلات والسفر إلى عدد من البلدان.

كما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.