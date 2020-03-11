المغرب يسجل إصابتين جديدتين بكورونا

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان: "تم تأكيد إصابة حالتين بكورونا هما زوجة وابنة لسائح فرنسي أُعلن عن إصابته بالفيروس الثلاثاء"، وحالتهما الصحية "لا تدعو إلى القلق".

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات؛ جميعها وافدة من مناطق تفشي المرض.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة وفاة بسبب "كورونا" لسيدة تبلغ من العمر (89 عاما)، وكانت تعاني من أمراض مزمنة بالجهاز التنفسي والقلب.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة لمواطن عائد من إيطاليا.

وقررت السلطات المغربية، الخميس الماضي، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة لمواجهة تفشي "الفيروس".

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