استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



استشهد فلسطيني، الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن فتى فلسطينيا، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوة إسرائيلية في بلدة بيتا بمحافظة نابلس (شمال).

وأوضح البيان أن الفتى محمد عبد الكريم حمايل (١٥ عاماً)، استشهد متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي، في رأسه.

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وفي وقت سابق، قال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت جبل "العُرْمَة" قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المواطنين المرابطين على الجبل لمنع سيطرة المستوطنين عليه.

ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إلى الاحتشاد على جبل العُرْمَة، لمنع مستوطنين من السيطرة عليه.

ومنذ نحو شهر، يرابط فلسطينيون على قمة الجبل بعد دعوات من مستوطنين لاقتحام الجبل، وتحويله إلى منطقة سياحية إسرائيلية، وبؤرة استيطانية؛ ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

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