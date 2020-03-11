التعليم عن بعد.. سلاح قطر لمواجهة كورونا

الدوحة/ الخليج 365



أعلن مسؤول قطري أنه سيتم اللجوء إلى استخدام التعليم عن بُعد بالمدارس والجامعات في حال استمرّت عملية تعليق الدراسة في البلاد تخوفا من انتشار فيروس كورونا.



وقال إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي خلال لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء أنه "وفقاً للإعلان الخاص بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات فإن الإجازة سوف تظل مفتوحة حتى صدور توجيهات من وزارة الصحة بعودتها".



وقال النعيمي إن "الوزارة تمتلك بنية جيدة للتعليم الإلكتروني، وسيتم التواصل مع أولياء الأمور في هذا الأمر".



وأكد أنه "حتى ذلك الحين فإن المدارس والجامعات سوف تظل مغلقة حتى إشعار آخر".



وأضاف أن "تعليق الدراسة بالمدارس لن يؤثر على الطلاب، معرباً عن أمله في عودة الدراسة بالمدارس والجامعات بأسرع ما يُمكن".



من جهة أخرى أعلنت جامعة قطر (حكومية) استمرار الدراسة فيها عن طريق استخدام منصَّات التعليم الافتراضي والتعليم عن بُعد.



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وذكرت أيضاً مؤسسة قطر (حكومية) أن مدارسها تملك آلية التعليم عن بُعد والتي تعطي المساحة الكاملة للطلاب لتلقي التعليم والتطوير الأكاديمي.



كما أعلنت العديد من المعاهد والمدراس والجامعات الخاصة مواصلة العملية التعليمية مع الطلبة (عن بعد) من خلال توظيف نظام التعليم الإلكتروني حسب الخطط الدراسية الحالية والجدول الزمني الملحق بها.

وأعلنت الحكومة، الإثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة إلى أجل غير مسمى، لمنع تفشي الفيروس، الذي ظهر، لأول مرة، في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وسجلت قطر، الثلاثاء، 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد المصابين إلى 24.



وأصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء أيضاً، قرارًا بمنع تداول الشيشة (الأرجيلة) في جميع المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر.



والإثنين، قررت السلطات القطرية تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، هي: بنغلاديش، الصين، مصر، الهند، إيران، العراق، لبنان، نيبال، باكستان، الفلبينن، كوريا الجنوبية، سريلانكا، سوريا وتايلاند.



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