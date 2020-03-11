ارتفاع وفيات "كورونا" في العراق إلى 8

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء جنوبي العراق، الأربعاء، تسجيل وفاة جديدة لمُصاب بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس في عموم البلاد، إلى 8.



وقالت المديرية، وهي تابعة لوزارة الصحة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المريض المتوفي يبلغ من العمر (68 عاما) وفارق الحياة ليلة أمس (الثلاثاء)، بعد ساعات من دخوله المستشفى".



وأضافت أن "التحليلات المخبرية أثبتت الأربعاء إصابته بفيروس كورونا".

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه "سيتم إخضاع عائلة المتوفي للحجر الصحي في الأماكن المُخصَصة لذلك".



Advertisements

وبحالة الوفاة الأخيرة يرتفع عدد الوفيات في العراق جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 من أصل 74 إصابة، بينما تعافى من المرض 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

وسجل العراق أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 24 فبراير/شباط الماضي، وأول وفاة قبل أسبوع.



واتخذ السلطات العراقية إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.



كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.