البحرين تعلن تسجيل 77 إصابة إضافية بفيروس “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 77 إصابة جدية بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة ، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاربعاء، إن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددهم 165 مواطناً ومواطنة بينت وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج.

وأشارت الوزارة إلى أنه تبين سلامة 88 شخصاً وخلوهم من فيروس “كورونا” وتم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي.