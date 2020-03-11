جائزة خليجية لتعليم عسير

ابها

حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في قائدة ابتدائية تحفيظ القران الكريم في محافظة خميس مشيط هيا علي الشهراني ، على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثانية والعشرين .

وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزة ولفريق العمل في المدرسة ، وأمينة الجائزة ومركز عسير للتميز ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها الإدارة على المستوى الخليجي والعربي والعالمي .

يذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز قد أعلن عنها في عام 2008 ، وتم إطلاقها رسميا في مقر المنظمة الدولية لليونسكو ، وتبلغ قيمتها قرابة المليون درهم ،وتُمنح للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعليم ومنظمات المجتمع المدني العالمية والمؤسسات المحلية والإقليمية التي تسهم في تحسين فعالية أداء المعلمين والمعلمات .