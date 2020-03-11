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بومبيو يطالب إيران بالإفراج عن السجناء الأميركيين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إيران إلى الإفراج الفوري عن السجناء الأميركيين المحتجزين لديها مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن “الولايات المتحدة ستحمّل النظام الايراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أميركي. ردّنا سيكون حاسماً”، وأضاف “التقارير عن انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون الايرانية مثيرة للقلق وأقلّ ما تتطلّبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأميركيين”، وتابع ان “اعتقالهم وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد ينافي اللياقات الإنسانية الأساسية”.

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وانتقد مقرّر أممي بشدّة الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، ولا سيّما قرار طهران الإفراج موقتاً عن 70 ألف سجين، معتبراً أن هذا الإجراء أتى “متأخراً جداً” وعدد المفرج عنهم “قليل جداً”.

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف “الوضع المتعلق بفيروس كورونا في ايران مقلق للغاية”.

وأعلنت إيران الثلاثاء عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كوفيد-19 في البلاد.

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