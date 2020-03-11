الطاقة توجه أرامكو بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يومياً

صحيفة الخليج الالكترونية صرح رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن الشركة تلقت توجيه من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، وتعمل الشركة بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه.

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