متنزها «ديزني» في طوكيو يمددان إغلاقهما للحد من انتشار كوفيد-19

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أوريانتل لاند»، المشغلة لـ «ديزني لاند»، و«ديزني سي»، في طوكيو الأربعاء، أن المتنزهين سيبقيان مغلقين حتى أوائل نيسان/إبريل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت الشركة أن افتتاح مناطق ومتنزهات جديدة والذي كان مقرراً في 15 نيسان/إبريل، سيؤجل إلى منتصف أيار/مايو، إذ دعت الحكومة الجمهور إلى تجنب الخروج بشكل غير ضروري للأماكن المزدحمة.

جاء الإعلان بعد يوم من دعوة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تمديد الإجراءات لمدة 10 أيام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إلغاء إقامة فعاليات كبرى أو تأجيلها أو تحجيمها. وأصاب الفيروس 568 شخصاً حتى الآن وتسبب بـ12 حالة وفاة في اليابان. وكانت «أوريانتل لاند» أغلقت المتنزهين في خطوة أولى في 29 شباط/فبراير، على أن تعيد فتحهما في 16 آذار/مارس. وقالت الشركة في بيان لها «نخطط لاستئناف الإغلاق حتى أوائل نيسان/إبريل لكننا سنصدر إعلاناً آخر في وقت لاحق». ولفتت إلى أن «موعد افتتاح مناطق جديدة في متنزه ديزني لاند في طوكيو والذي كان مقرراً في 15 نيسان/إبريل أجّل إلى منتصف أيار/مايو أو ما بعده». ويتوافد أكثر من 30 مليون شخص إلى متنزهي طوكيو سنوياً، وهما يعتبران من أشهر الأماكن السياحية في المدينة.