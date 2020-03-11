«الإصابات المستوردة» بكورونا.. تثير قلقاً داخل الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين، الأربعاء، ارتفاعاً في الإصابات المستوردة بفيروس كورونا المستجد، ما أثار المخاوف من أن تؤدي هذه الحالات الآتية من دول أخرى إلى تقويض التقدم الذي تم إحرازه في الداخل لوقف تفشي الفيروس. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 24 آخرين في أنحاء البلاد. وتمكنت الصين من إحراز تقدم هائل في معركتها ضد الفيروس، ما دفع بالرئيس شي جين بينغ الثلاثاء إلى زيارة بؤرة تشفي الفيروس مدينة ووهان وإعلان كبح انتشاره بشكل مبدئي. وانخفض عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن أرقام الأربعاء شهدت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة باليوم السابق بسبب الزيادة في الإصابات المستوردة.

وسجلت عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، معظمها من إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بعد الصين، 6 منها في بكين التي تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على المسافرين القادمين من بلدان خطرة بينها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وحتى الآن أحصت لجنة الصحة 79 حالة مستوردة من الخارج، لكن مع ذلك حققت البلاد نقلة نوعية في الحد من انتشار الإصابات في الداخل.

وانخفضت الإصابات الجديدة في ووهان إلى مستوى جديد، حيث تم الإبلاغ عن 13 إصابة الأربعاء.

وتخضع ووهان ومقاطعتها هوبي لإغلاق تام منذ أواخر كانون الثاني/يناير في جهد غير مسبوق لمنع 56 مليون شخص من الانتقال إلى مناطق صينية أخرى. ولكن مع تسجيل هوبي صفر إصابات خارج ووهان لعدة أيام متتالية، أعلنت المقاطعة الثلاثاء سماحها للأشخاص الأصحاء في المناطق منخفضة الخطورة بالتنقل داخل المقاطعة. وأصاب الفيروس نحو 81 ألف شخص في الصين حتى الآن تعافى غالبيتهم، فيما ارتفع الأربعاء عدد الوفيات إلى 3,158.