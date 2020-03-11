ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، استعداده للخضوع لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا لكنّه شدد على أنه بصحة «جيدة جداً» وأن طبيبه لا يرى ما يستدعي هذا الإجراء.

وقال ترامب بعد لقاء مع أعضاء جمهوريين في الكونجرس: «أشعر أني بصحة جيدة جداً»، مبدياً استعداده للخضوع لفحص الإصابة بكورونا.

وتابع: بحثت هذا الأمر مع طبيب البيت الأبيض الذي أبلغني بعدم وجود ما يدعو لإجراء الفحص، وعدم وجود أي عوارض.

وقال رداً على أسئلة الصحفيين: إن ظهرت (عوارض) ستكونون أول من يعلم بها. وربما تبلغونني أنتم بذلك.

ويخضع خمسة أعضاء في الكونجرس بينهم جمهوريان على الأقل تواصلوا عن كثب مع ترامب في الأيام الأخيرة، لحجر صحي طوعي مُنذ الاثنين بعدما خالطوا مصابين بالفيروس بدون أن تظهر عليهم عوارض.

فيما أعلن عضو مجلس النواب الجمهوري مات غايتز الثلاثاء عبر تويتر، أن نتيجة الفحص الذي خضع له كانت سلبية. لكنه أوضح أنه سيكمل حتى نهاية فترة الحجر الصحي، حتى الخميس. وكان غايتز سافر الاثنين في الطائرة الرئاسية بعدما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر في واشنطن نهاية شباط/فبراير.

ولم يوضح ترامب ماهية الإجراءات التي ينوي اتّخاذها من أجل دعم الاقتصاد المهدد بتداعيات سلبية لتفشي الفيروس، لكنّه أبدى تفاؤلاً يناقض الحذر الشديد الذي تبديه السلطات الصحية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن "الفيروس" سيزول، علينا فقط التزام الهدوء، مجدداً إشادته بعمل الفريق المكلّف بملف مكافحة الفيروس برئاسة نائبه مايك بنس.