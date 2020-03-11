جلسة أدبية عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن الباحثين عن المعرفة لا توقفهم الأزمات، وذلك خلال الجلسة الأدبية التي عقدت «عن بعد» لمناقشة كتاب «الكل يكذب» للكاتب سيث ستيفنز.

وقالت إن عقد المجالس الأدبية والفكرية «عن بعد» باستخدام تقنيات التواصل الحديثة، جاء استجابة لتوجهات الدولة في إجراءاتها الاحترازية بوقف اللقاءات والتجمعات حرصاً على حماية الإنسان على أرض الإمارات، مشيرة إلى أن اللقاءات الفكرية لمجلس الفكر والمعرفة وجميع الحوارات واللقاءات والمناقشات الاجتماعية والفكرية والتوعوية لا يمكن أن توقفها أي أزمة، حيث إن المعرفة هي الحياة للعقل.

وأضافت: الباحثون عن المعرفة يستمدون طاقة التحدي من إيمانهم الراسخ بأن المعرفة هي الطريق نحو تخطي تلك المنحنيات الخطيرة التي تواجهنا في طريقنا باستخدام تلك القدرات التي أتاحها لنا العلم؛ لكي نحافظ على تدفق الروح في شرايين العقل، من خلال القراءة والحوار والنقاش، لذلك ستتواصل لقاءاتنا الأدبية والثقافية والفكرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي محققين الحماية الاحترازية، وفي الوقت نفسه نحقق التواصل الفكري والحوار المعرفي.