جوجل تسد ثغرات أمنية خطيرة في كروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة جوجل إصدارا جديدا من متصفحها الشهير كروم لسد 4 ثغرات أمنية خطيرة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد يحمل الرقم 80.0.3987.132، مشيرة إلى أنه يتوافر لأنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية مايكروسوفت ويندوز وأبل macOS ولينوكس.

ولم تكشف جوجل بعد عن أي معلومات تتعلق بالثغرات الأمنية المكتشفة.

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كانت جوجل قد واجهت أزمة تثير استياء المليارات من متصفحي الشبكة العنكبوتية، تتعلق بانقطاع الإنترنت إذ طرحت شركة "جوجل" تحديثا على نسختها التجريبية من متصفح الإنترنت "جوجل كروم"، والذي يمكن استخدامه حتى لو انقطع الإنترنت.

وتشمل النسخة التجريبية من "جوجل كروم" تقنيات جديدة تمكن المتصفحين من العثور على الملفات غير المتصلة بالإنترنت، وفقا لموقع "إنجاد جيت" المتخصص بالتقنيات التكنولوجية.

وتدعم تلك التقنية ملفات "FTP"، التي تعمل على تطبيقات الويب المتطورة من مقاطع فيديو وملفات أخرى، والتي سيمكن تحميلها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

ويقوم تحديث "كروم 80" الجديد بفهرسة المحتوى، الذي يتيح لتطبيقات الويب المتقدمة سرد جميع المحتوى الخاص بها من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

والإصدار التجريبي من "كروم 80" متاح حاليا على نظام تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس" و"لينوكس" و"ماك أو إس" و"ويندوز"، وتمت إضافتها للنسخة النهائية.