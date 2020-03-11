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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بي إم دبليو تواصل الإعلان عن مفاجآتها لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
بعد احتفالها بطرح طراز i4 concept الكهربائي الجديد، تواصل شركة بي إم دبليو الإعلان عن مفاجآتها لعام 2020 لعشاق السيارات الكهربائية، بإعلانها قرب طرح طراز iX3 الكهربائي للبيع بالأسواق.
وحسبما ذكر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار السيارات، فإن طراز iX3 الجديد، يحمل مكانة خاصة من بين موديلات بي إم دبليو الكهربائية، كونه أول طراز كهربائي "بعيد المدى" تطرحه الشركة البافارية للبيع رسميا.
وأوضح الموقع الأمريكي أن طراز ix3 سيكون أول طراز كهربائي من بي إم دبليو يعمل بمحرك وبطاريات قوية، تمكنه من السير لمسافات طويلة دون الحاجة لإعادة شحن البطاريات.
وحددت شركة بي إم دبليو عام 2021 موعدا رسميا لطرح الطراز رسميا للبيع، غير أنها خصصته للأسواق الأوروبية وسوق الصين، واستثنت السوق الأمريكي من بيعه.
ووفقا لموقع "زا فيرج" فقد عللت شركة بي إم دبليو تخصيص طرح الطراز IX3 بأوروبا والصين فقط للبيع؛ لأن تصنيعه يتم فعليا بأوروبا والصين، بالإضافة لكون الصين السوق الأكبر في العالم لبيع السيارات الكهربائية.
ويعمل الطراز بمحرك كهربائي قادر على السير لمسافة تصل إلى 273 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، التي ستكون قادرة على ضخ طاقة بمعدل 74 كيلووات في الساعة.
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