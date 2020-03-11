شكرا لقرائتكم خبر عن القلق حيال تحفيز أمريكي يكبح شهية المخاطرة بعد صعود قوي لـ«وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا من الإقبال على المخاطرة.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1661.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل نحو 2% أمس الثلاثاء بفعل الآمال في إجراءات تحفيز عالمية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1661.80 دولار.
وجرت مفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس يوم الثلاثاء من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي وأجور الأمريكيين في مواجهة تأثير الفيروس، لكن لا توجد بادرة اتفاق حتى الآن.
وقالت مارجريت يانج يان المحللة في سي.إم.سي ماركتس «شهية المخاطرة تعكرت... السوق خاب أملها كثيراً من تأجيل ترامب حزمة التحفيز، التي وعد بها الثلاثاء».
وتراجعت الأسهم الآسيوية والمؤشرات الآجلة للأسهم الأمريكية مع تنامي الشكوك إزاء حزمة التحفيز من واشنطن مما بدد قوة الدفع التي قادت للصعود في وقت سابق. وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8% إلى 2401.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 874.28 دولار. وزادت الفضة 1% إلى 17.02 دولار للأوقية.
ويوم الثلاثاء، عادت الحياة إلى بورصة وول ستريت مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت أسعارها وبدعم من آمال في تحفيز مالي حكومي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 1167.14 نقطة، أو 4.89%، إلى 25018.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 135.67 نقطة، أو 4.94%، ليغلق عند 2882.23 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 393.58 نقطة، أو 4.95%، إلى 8344.25 نقطة.
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