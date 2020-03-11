شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الرئيسية تستأنف نشاطها في ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة إقليم هوبي الصيني الأربعاء: إن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في بيان الحكومة، أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام، والإمدادات‭‭ ‬‬الطبية، والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل، مضيفة أن صناعات أخرى لها تأثير في سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

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