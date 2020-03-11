4.88 مليار درهم أرباح «موانئ دبي العالمية» بنمو 4.6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت موانئ دبي العالمية عن نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعلى أساس التقارير المحاسبية، ارتفعت الإيرادات 36.1% ونمت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7%.

وحققت أرباحاً عائدة لمالكي الشركة، قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل، وقيمتها 4.88 مليار درهم بما يعادل 1.328 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.6٪.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:

«حققت موانئ دبي العالمية نمواً في الأرباح على أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4% في عام 2019 والأرباح العائدة لمالكي الشركة بقيمة 1.328 مليون دولار. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7% لتبلغ 3.306 مليون دولار، ومع هوامش بنسبة 43.0% بشكل فصلي و49.6% على أساس المقارنة المثلية. وتمّ تحقيق هذا الأداء المالي القوي في بيئة تجارية تسودها حالة من عدم اليقين، ما يُبرز مرة أخرى قوة محفظة أعمالنا».

وأضاف «لا تزال توقعات التجارة قريبة المدى تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس 'كوفيد-19‘ والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، ما يسبب إعاقة للحركة التجارية. ولكننا في موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية. وبشكل عام، ما زلنا إيجابيين فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل».

ويوصي مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار بواقع 40 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20%.