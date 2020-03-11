البحرين تعلن تعافي 8 حالات إضافية من فيروس كورونا

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المنامة: أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا كوفيد 19 لأربع مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين سعوديتين، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 30 حالة حتى الآن في المملكة.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن الوزارة قولها أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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