خرائط جوجل يطرح تحديثًا جديدًا لمكافحة تفشي كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق خرائط جوجل تطبيق خرائط جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

تطبيق خرائط جوجل ليس مخصصًا للملاحة والاتجاهات فقط، لكنه يمكن أن يساعدك أيضًا في اكتشاف الأماكن التي تهمك، ويوفر مزيدًا من التفاصيل حول الشركات التي يتعين عليك التفاعل معها، وبالنظر إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سيؤثر على العديد من الشركات في المستقبل القريب يمكن أن تساعدك خرائط جوجل في تحديد ما إذا كان الخروج إلى مكان معين يستحق هذه المخاطرة.

وأعدت شركة جوجل الأمريكية صفحة مساعدة جديدة في تطبيقها للخرائط، توجّه أصحاب الأعمال لتزويد العملاء بمعلومات محدّثة إذا تأثرت شركاتهم بتفشي كورونا، حيث تقول: "إذا تأثر عملك بفيروس كورونا، حدث ملفك الشخصي في جوجل ماي بيزنس لتوفير المعلومات الأكثر دقة لعملائك، على سبيل المثال: قم بتغيير ساعات العمل إذا كنت تغلق مبكرًا، أو أضف مزيدًا من التفاصيل إلى وصفك، وسيتم عرض التحديثات في ملف تعريف النشاط التجاري على جوجل سيرش أو "خرائط جوجل".

ووفق كا ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، سيتمكن أصحاب الأعمال من تحديث ساعات العمل الخاصة بهم إذا تم تغييرها بسبب الوباء، وسيكون بإمكانهم أيضًا تحديث أوصاف أعمالهم في حالة تأثر شركاتهم بالعدوى، حيث تقول جوجل: "يمكنك مشاركة معلومات حول أي احتياطات إضافية يتخذها النشاط التجاري، إذا كنت تقدم أي خدمات إضافية إلى المجتمع أو كنت تواجه تأخيرًا".

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كما يجب على مالكي الشركات النظر في تضمين المشاركات مع مزيد من التفاصيل حول أعمالهم، مثل تفاصيل حول منتجاتهم وخدماتهم المتاحة أثناء انتشار كورونا، كما يتم تشجيع أصحاب الأعمال على توفير رقم هاتف محدّث بحيث لا يزال بإمكان العملاء الوصول إليهم.

هذه هي بعض النصائح التي يجب على مالكي الأعمال أخذها في الاعتبار إذا كانوا يخططون لإغلاق متاجرهم أو تقليل نشاطهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، وكما قلنا من قبل، الأمر متروك لنا جميعًا للمساعدة في تقليل خطر انتشار المرض، حيث إن الحكومات ومسؤولي الصحة ليسوا كافين لمكافحة تفشي المرض.

كما ينبغي لمالكي الأعمال اتباع نصيحة جوجل في هذا الشأن، يجب على مستخدمي خرائط جوجل المنتظمين التفكير في استخدام التطبيق للبحث عن معلومات محدثة حول بعض المطاعم والمتاجر المفضلة لديهم، وغيرها من الشركات التي قد يعملون معها بشكل منتظم قبل الخروج باتجاه أحدها.