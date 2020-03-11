الأمن يلاحق سيدة ادعت إعلان حالة الطوارئ في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة الجرائم الالكترونية باشرت إجراءات الملاحقة القانونية بحق سيدة ادعت في تسجيل صوتي جرى تداوله اليوم عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي أن الجهات الرسمية أبلغت تربويين "بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن" ... وضرورة تخزين احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات وتسجيل المناهج عبر الفيديو لتدريسها للطلبة عن بعد.

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واستهجن الناطق الإعلامي هذه الادعاءات العارية عن الصحة بالمطلق، والمليئة بالمغالطات والتزييف، ولا تعكس مستوى المسؤولية المنشودة في هذا الظرف الصحي الدقيق.

مؤكدا انه سيتم احالة السيدة للقضاء لاتخاذ الاجراء القانوني بحقها في ظل ما قامت به من ترويج لإشاعات وأخبار كاذبة تمس بالأمن المجتمعي وتبث القلق والهلع في نفوس المواطنين والمقيمين في المملكة.

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وكان وزيرا الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر اكدا في مؤتمر صحفي اليوم انه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة وان الخطط التي تضعها الحكومة للتعليم عن بعد هي احترازية فقط ولن يتم تطبيقها في الوقت الحالي.

واكدت الحكومة في اكثر من مناسبة ان المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والمحروقات في مستويات امنة ومطمئنة وانه لا توجد اي ظروف تستدعي التهافت على تخزينها .

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