السودان.. إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك

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أوقفت قوات الأمن السودانية، مساء الاثنين، شخصين أجنبيين، على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني سوداني طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين أجنبيين في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال حمدوك"، دون أن يكشف عن جنسيتهما.
كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في محاولة الاغتيال.
وقد نجا حمدوك من محاولة اغتيال فاشلة، صباح أمس الاثنين، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث انفجرت في طريق موكبه عبوة ناسفة، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
شاهد: نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال في الخرطوم
فيديو مقدم من Reuters
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نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال في الخرطوم
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المصدر: الأناضول
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.