دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية لردع إيران.. القيادة المركزية الأمريكية تتجه لنشر قوات بـ«عمق عملياتي»

أكّدت القيادة المركزية الأمريكية المعنية بالقوات المنتشرة في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أنها «تهدف لنشر قوات في المنطقة بعمق عملياتي لردع إيران»، وقالت «القيادة الوسطى»: «وجودنا في المنطقة يعطي إشارة واضحة بشأن قدراتنا وإرادتنا للدفاع عن شركائنا وعن المصالح القومية الأمريكية».

وبينما قالت القيادة الوسطي: «نسعى لاستقدام منظومة دفاع جوي إلى العراق لحماية قواتنا»، فقد حذرت «القيادة الوسطى» من أن «معلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى رغبة النظام الإيراني بمواصلة أنشطته الخبيثة التي تهدّد الأرواح وتزعزع سيادة الدول وتهدد حرية الملاحة وإمدادات النفط والاقتصاد العالميّ.. هناك تعاون بين تنظيمي القاعدة وداعش في غرب إفريقيا».

واعترفت القيادة الوسطي، أمس الإثنين، بمقتل 2 من جنودها في العراق، وقالت إن «جنديين أمريكيين قتلا في وسط شمال العراق، وهم برفقة قوات أمن عراقية في مهمة كانت تستهدف تنظيم داعش، وأن الجنديين الأمريكيين قتلا على يد قوات معادية». ونوّه بيان القيادة الوسطى إلى أنه «لن يتم الإعلان عن هوية الجنديين لحين إبلاغ ذويهما».

وأوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، أنه «لا يزال هناك قرابة 90،000 جندي أمريكي يعملون في المنطقة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفغانستان، وتشرف عليهم القيادة المركزية الأمريكية. مشيرين إلى أن عدد القوات ارتفع من 80،000»، بينما بدأ الجنود الأمريكيون مغادرة أفغانستان، حيث سيتم تقليص القوة، التي يقدر قوامها بـ13،000 جندي، إلى 8،600، طبقًا للاتفاقية التي تم توقيعها مع طالبان، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، في وقت سابق، أن «القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط متواجدة لردع إيران». وعن التعزيزات الأخيرة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قال «إنها تأتي لردع إيران». وبشأن حماية الملاحة، أوضح أن هناك ما يسمى «الهيكل الأمني»، وهو نظام يمنع أي أنشطة عدائية في مضيق هرمز وباب المندب، ومستمرّون في ذلك عبر العمل مع حلفائنا.