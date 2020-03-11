شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى 189 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة البحرين اليوم الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها تعود لمواطنين عائدين من إيران، ليكون إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى البلاد 189 حالة.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجلائهم من إيران بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة، بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وذكرت وزارة الصحة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين - أنه تم إخضاع العائدين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناء على نتائجها تم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج، وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت، أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء، مؤكدة جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

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و كان مجلس الوزراء البحرينى، برئاسة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد قرر تعليق المشاركات الخارجية للوزراء والمسؤولين وجميع موظفى الدولة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وحث المواطنين بعدم السفر إلى الخارج تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وشدد المجلس - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا، على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس، ومنع انتشاره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض الآخرين للعدوى بالامتناع عن تنفيذ أى إجراء لمنع انتشار المرض.

وأوضح، أنه فى حالة عدم الالتزام بالحجر المنزلى وشروطه بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 التى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.