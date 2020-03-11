شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطينى بجراح خطيرة فى مواجهات مع القوات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن فتى فلسطينيا أصيب فى الرأس برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات شهدها جبل العرمة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها "عدد الإصابات حتى اللحظة وصل إلى 17 إصابة من بيتا (جنوب مدينة نابلس)" وأضافت أنه وصلت حالة خطرة لفتى يبلغ من العمر 17 عاما مصاب برصاص حي بالرأس ووضعه حرج جدا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هناك إصابة ثانية "بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس أيضا وهو في العناية المكثفة".

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ويشهد جبل العرمة الأثري جنوب مدينة نابلس في الفترة الأخيرة مواجهات من وقت وآخر بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وعمل الشبان الفلسطينيون قبل عدة أيام على وضع علم فلسطيني ضخم على سارية وسط الجبل وحراسته ليلا ونهارا.

وأظهرت لقطات فيديو محاولات قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافة الوصول إلى قمة الجبل وسط صوت إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث الجارية في جبل العرمة جنوب مدينة نابلس.