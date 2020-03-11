شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: لا خروق لوقف إطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، صمود وقف إطلاق النار فى مدينة إدلب السورية تنفيذا للاتفاق الروسى التركى، من جانبه، قال المركز الروسى للمصالحة في سوريا، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن الشرطة العسكرية الروسية رافقت خلال الساعات الـ24 الماضية أربع قوافل عسكرية تركية إلي نقاط المراقبة التابعة لأنقرة في إدلب.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس صحة تصريحات الرئيس التركي عن تدمير جيش بلاده ثماني منظومات بانتسير للدفاع الجوي في إدلب، فيما بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره التركي خلوصي آكار هاتفيا الوضع في المنطقة.

وأوضحت الوزارة الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء - أن " التقديرات المقدمة لرئيس الجمهورية التركية حول فاعلية استخدام الطائرات المسيرة الهجومية فى محافظة إدلب، التى تمكنت من تدمير 8 منظومات سورية للدفاع الجوى من نوع "بانتسير"، على حد الزعم، لا تتطابق والواقع، وهى أكثر من مبالغ فيها".

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وأشارت إلى أن القدرات الرئيسية للدفاعات الجوية السورية، بما فيها أنظمة "بانتسير"، مركزة بشكل أساسى حول دمشق، وكانت هناك 4 منظومات فقط من نوع "بانتسير" فى منطقة خفض التصعيد بإدلب، مضيفة أن الهجمات التركية أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السورية، وفى الوقت الراهن يشرف ترميمها على الانتهاء .

ويأتى هذا البيان ردا على تصريح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن الطائرات المسيرة التركية من نوع SIHA دمرت 8 منظومات روسية الصنع للدفاع الجوى "بانتسير"، تابعة للجيش السوري، أثناء العملية العسكرية التركية فى محافظة إدلب بشمال سوريا، حيث وصف أردوغان منظومات "بانتسير" بأنها عنصر "قيم ومهم" فى الدفاع الجوى السورى بإدلب.