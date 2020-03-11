شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" السعودية تعلن تلقيها تكليفا بزيادة الطاقة إلى 13 مليون يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وقال الناصر إن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" السعودية تعلن تلقيها تكليفا بزيادة الطاقة إلى 13 مليون يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.