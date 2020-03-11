إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس (الضفة) / قيس أبو سمرة / الخليج 365
أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية.
وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت جبل "العُرْمَة" قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المواطنين المرابطين على الجبل لمنع سيطرة المستوطنين عليه.
وأوضح الشهود أن المواجهات ما تزال متواصلة.
وقال مسعفون ميدانيون، للأناضول، إن عشرات المواطنين أُصيبوا بجراح وبحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم نقل عدد منهم للعلاج في المشافي، فيما تم تقديم العلاج لغالبية المصابين ميدانيا.
في قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 17 إصابة، بينها إصابة بالرصاص الحي في الرأس، وصفت بـ"الخطيرة".
وأشارت إلى أن جميع الإصابات الأخرى مستقرة.
ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، للاحتشاد على جبل العُرْمَة لمنع مستوطنين من السيطرة عليه، برفقة مسؤولين إسرائيليين، حسب دعوات للمستوطنين رصدتها الهيئة.
ومنذ نحو شهر، يرابط فلسطينيون على قمة الجبل بعد دعوات من مستوطنين لاقتحام الجبل وتحويله إلى منطقة سياحية إسرائيلية، وبؤرة استيطانية؛ ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
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