كورونا.. غلق مساجد وتقليل مدة خطب الجمعة بالفلوجة العراقية

الأنبار (العراق) / سليمان القبيسي / الخليج 365

قرر الوقف السني في مدينة الفلوجة غربي العراق، الأربعاء، إغلاق 7 مساجد في المدينة وتقليل مدة خطب الجمعة في إطار إجراءات احترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وصرح مدير الوقف السني، طارق علي، للأناضول، إنه "بناءً على التوصيات الصادرة من خلية الأزمة العليا لمكافحة كورونا، تقرر إغلاق 7 مساجد في مدينة الفلوجة (مركز محافظة الأنبار غربي العراق)، وايقاف جميع دروس العلم في مساجد المدينة سواء كانت للرجال أو النساء".

وأضاف علي أن التوصيات تضمنت، كذلك، "حث كبار السن والمرضى على عدم حضور الصلوات الجماعية واعتبار ذلك حكما شرعيا".

ولفت إلى أنه "تقرر أيضا تحديد مدة خطب الجمعة في المساجد على أن لا تزيد عن 10 دقائق".

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وأوضح علي أن تلك التعليمات جاءت للحفاظ على خلو الفلوجة والنواحي التابعة لها من الفيروس، وعلى من يخالف هذه التعليمات المسؤولية الكاملة، داعيا في نفس الوقت إلى الالتزام بها.

يذكر أن مدينة الفلوجة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بكورونا، فيما تعتبر المدينة ذات طابع ديني وعشائري محافظ.

وسجل العراق أول إصابة بـ"كورونا" في 24 فبراير/شباط الماضي. وارتفع عدد الإصابات لغاية الآن إلى 74 إصابة في عموم العراق، بينها 7 وفيات، و8 حالات تعافي، وفق أرقام رسمية.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيه من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا.

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