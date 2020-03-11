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صحيفة الخليج الالكترونية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لموظف يعمل بشركة “أرامكو” عملاق النفط في العالم، وهو يرتدي ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، فيما أعربت الشركة عن استيائها الشديد من تصرف هذا الموظف.
وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكوالسعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة”.
وأضافت: “قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل”.
كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» تُعلق على ارتداء أحد موظفيها لـ«عبوة تعقيم».. وتتخذ هذا الإجراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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