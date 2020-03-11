سفارة السعودية بتركيا تمهل رعايا المملكة حتى الخميس لـ«العودة»

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، وأنه تم منح مهلة للمواطنين حتى غد الخميس، للعودة، وأوضحت السفارة، في بيان «أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها من تركيا حتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين -وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات- الراغبين في العودة إلى المملكة» على خلفية إعلان تركيا عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إشارة إلى القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، وأصدرت المملكة قرارًا، في وقت سابق، بمنع سفر المواطنين مؤقتًا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الجديد.