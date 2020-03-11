أرامكو تعلن الأسعار الشهرية للوقود

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت “أرامكو السعودية” المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مارس الحالي هي على النحو الآتي: بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر. بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر. يُشار إلى أن بنزين 91 كان بالسعر نفسه في مراجعة الشهر الماضي عند سعر 1.55، فيما انخفض سعر بنزين 95 من 2.11 إلى 2.05 ريال.

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