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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي كيفية تطهير شاشة آيفون من كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أجرت عملاق الإلكترونيات الأمريكية شركة أبل تحديثا جديدا على هواتفها وبالتحديد ضمن خانة بيانات الصيانة، لصالح محاربة فيروس كورونا المستجد.
وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أبل أضافت لخانة بيانات الصيانة مجموعة من البيانات الإرشادية لعملائها، تساعدهم من خلالها على مكافحة الفيروس.
وأوضحت الصحيفة أن خبراء تقنيين بصحيفة وول ستريت جورنال هم أول من لاحظوا الأمر، بأن قامت أبل بوضع إرشادات تعلم بها عملاءها من مستخدمي هواتف آيفون كيفية تطهير شاشة الهاتف بشكل دوري، للتأكيد من خلوها من أي ميكروبات ووقايتها من فيروس كورونا، وفي نفس الوقت تشمل الإرشادات الطريقة المثلى لتطهير شاشات الهواتف دون إتلافها.
ووجهت شركة أبل في الإرشادات التي أضافتها لهواتفها نصائح لعملائها، باستخدام المناديل المضادة للبكتيريا في مسح شاشات الهواتف، أو مناديل مبللة بمادة الكحول، هاتان هما الطريقتان الأمثل للحفاظ على كورونا بعيدا عن هواتف آيفون.
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