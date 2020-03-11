الإثنين الاسود.. مؤشر الخوف الأعلى منذ 2008 و10 أثرياء تكبدوا 40 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر الخوف والقلق «فيكس» إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث لامس الـ 55 نقطة، بعد توقف التداول لمدة 15 دقيقة في بورصات الولايات المتحدة يوم الاثنين، والذي نتج عن انخفاض 7% في مؤشر «إس أند بي».

وفي دلالات عكسية، يشير هذا الارتفاع إلى وجود تقلبات عنيفة في الأسواق وهبوط قوي في الأسعار، حيث إن الأسواق العالمية تذوب وسط مخاوف انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتجاوزت خسائر أكثر 10 أشخاص ثراءً حول العالم أكثر من 40 مليار دولار في غضون ساعات، يوم «الاثنين الأسود» في الأسواق المالية. ويوضح مؤشر «بلومبيرج للأثرياء»، الذي يرصد ثروة أكثر 500 شخص ثراءً حول العالم، أمس الثلاثاء، أن أغنى 10 مليارديرات حول العالم فقدوا 40.14 مليار دولار من ثرواتهم بالتزامن مع جلسة الاثنين.

وساهم الفزع بين صفوف المستثمرين على خلفية انهيار، وحرب أسعار في سوق النفط، في موجة بيعية حادة داخل أسواق الأسهم العالمية مع فقدان مؤشر «داو جونز» الصناعي 2000 نقطة.

وكان أكبر الخاسرين في جلسة الاثنين، من خارج قائمة أكثر 10 أشخاص ثراءً حول العالم، وهو رجل الأعمال «كارلوس سليم»، حيث فقد 6.02 مليار دولار، ويشغل رجل الأعمال المكسيكي المرتبة رقم 17 عالمياً بثروة قدرها في المجمل 49.8 مليار دولار.

كما أن رجل الأعمال الهندي «موكيش أمباني» كان ثاني أكبر الخاسرين بعدما هبطت ثروته بنحو 5.82 مليار دولار إلى 41.8 مليار دولار ليحل في المركز رقم 19 عالمياً، أما مؤسس أمازون «جيف بيزوس»، الذي يأتي في صدارة قائمة الأثرياء، فكان ثالث أكبر الخاسرين بعد هبوط ثروته بنحو 5.56 مليار دولار، ويقف إجمالي ثروة «بيزوس» عند 112 مليار دولار في الوقت الحالي، وبالنسبة إلى رابع أكبر الخاسرين، فكان رجل الأعمال الأمريكي «وارن بافيت» الذي فقد 5.32 مليار دولار لتهبط ثروته إلى 76.4 مليار دولار، ليأتي في المرتبة الرابعة، وكان «بيل جيتس»، الذي يشغل الترتيب الثاني في قائمة الأثرياء، هو خامس أكبر الخاسرين مع انخفاض ثروته بنحو 5.12 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار.