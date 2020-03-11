«التحالف» يواصل إسناد الجيش اليمني في معارك الجوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي: إن العمليات العسكرية مستمرة في محافظة الجوف وفي مختلف المناطق والجبهات حتى استكمال تحرير المحافظة وما تبقى من تراب الوطن. ومع استعادة الجيش اليمني لزمام المبادرة ميدانياً في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، الأيام الماضية، واصل طيران التحالف العربي إسناده لقوات الجيش وقصف تحركات ومواقع ميليشيات الحوثي، وشن، أمس، قرابة سبع غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة في المديرية.

كما شن طيران التحالف عشر غارات على جبل هيلان الاستراتيجي بمديرية صرواح بمحافظة مأرب المجاورة للجوف.

وحسب مصادر متطابقة شن طيران التحالف أيضاً أكثر من عشر غارات على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية حرض والمزرق ومديرية بكيل المير ومديرية ميدي بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

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وأفادت مصادر محلية بنزوح مئات الأسر من قرى عزلة المهاشمة واليتمة، والقعيف، وسلبة بالمديرية، جراء اشتداد المواجهات، إلى الصحراء بالقرب من الحدود اليمنية السعودية.

وأفاد مصدر خاص في الحديدة ”الخليج 365” بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت جوها، سيزور، خلال الأيام القادمة، المناطق المحررة في الحديدة، فيما اتهمت الحكومة اليمنية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، بتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بشأن انتهاكات ميليشيات الحوثي.

وحسب المصدر سيطلع الجنرال جوها على الأوضاع في المناطق المحررة، ومدى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي واختراقها لتفاهمات السويد، واتفاق وقف إطلاق النار، وتنصلها من اتفاق ستوكهولم بشأن موانئ الحديدة.

وقال وزير الإعلام معمر الأرياني: «إن حديث جوها في بيانه عما اسماه (انخفاض المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية) تضليل للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، في ظل عشرات الاختراقات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية يومياً، واستحداث المواقع والهجمات بالصواريخ البالستية والقوارب المفخخة والألغام البحرية».

وأبدى استغرابه من بيان جوها، بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية بالصليف ضد مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيرة، والتي شكلت تهديداً للملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.