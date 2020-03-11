شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مدرسة إيطالية لطلابه: احترسوا من «كورونا» وعيشوا حياة طبيعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد هاني عطوي:

في خضم أزمة الفيروس التاجي «كورونا»، نقلت كلمات مدير مدرسة كل إيطاليا إلى القرن السابع عشر بعدما حذر طلابه من «تسمم العلاقات الاجتماعية».

كان من المفترض أن تكون هذه الرسالة نصاً بسيطاً نشر على موقع مدرسة «أليساندرو فولتا» العلمية في ميلانو عندما أغلقت المدرسة أبوابها جراء انتشار«كورونا» في منطقة لومباردي. وبدلاً من ذلك، أحدثت هذه الرسالة التي وجهها مدير المدرسة دومينيكو سكويلاس إلى تلاميذه البالغ عددهم 1200 طالب صدى لا يصدق، حيث تم نشرها بشكل جماعي على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم نشرتها وسائل الإعلام في البلاد.

ودومينيكو سكويلاس أستاذ اللغة الإيطالية والأدب (64 عاماً)، أراد أن يعيد الأمور إلى المنطق جراء حالة القلق المحيط بسبب كورونا. ولذا حث طلابه على «الحفاظ على هدوئهم، وألا ينجرفوا مع حالة الهذيان الجماعي وأن يواصلوا اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يعيشوا حياة طبيعية. وفوق كل ذلك، يدعوهم إلى توخي الحذر من«تسمم العلاقات الاجتماعية».

ولدعم وجهة نظره، يستحضر سكويلاس مؤلفاً معروفاً للطلاب الشباب في إيطاليا هو، أليساندرو مانزوني (1785 - 1873). وعلى وجه الخصوص عملاً من تأليف لومبارد من القرن التاسع عشر هو «المخطوبون» ( Les Fiancés) الذي يعتبر كتابا مركزيا، وأحد النصوص المؤسسة للغة الإيطالية مع الكوميديا الإلهية (La Divine Comédie) لدانتي. ويذكر دومينيكو سكويلاس طلابه اللومبارديين بالوصف المذهل الذي قدمه مانزوني عن ويلات طاعون عام 1630 الذي أتت به إلى ميلانو في ذلك الحين العصابات الألمانية.

ويطلب المدير سكويلاس من طلابه قراءة النص بعناية، خاصة في هذه الأوقات العصيبة. ففي هذه الصفحات، يوجد بالفعل كل شيء، اليقين من خطورة الأجانب، المواجهة العنيفة بين السلطات، البحث اليائس عما يسمى المريض صفر، وازدراء الخبراء والباحثين، ومطاردة المتهمين بنشر المرض، فضلاً عن الشائعات التي لا يمكن السيطرة عليها، وانتشار العلاجات الوهمية، والانكباب على شراء السلع الأساسية، والطوارئ الصحية المنتشرة في كل مكان.

يقول سكويلاس إن الذي دفعه إلى كتابة هذا النص ما شاهده من حالة التأهب لفيروس «كورونا» في لومباردي جراء الحالات المصابة التي تتركز على بعد بضعة كيلومترات جنوبي ميلان، مما ذكره كخبير بالنصوص الأدبية في رواية «المخطوبون» لمانزوني، التي تتضمن ثلاثة فصول عن تاريخ الطاعون في ميلانو. ويشير سكويلاس إلى أن مانزوني كان مؤرخاً أيضاً، وقام بعملية إعادة بناء هذه الأحداث. وكان مما دعاه للاهتمام بالنص أنه جاء قريبا جداً من واقع اليوم، كما أن المرسوم الحكومي الذي صدر لإغلاق المدارس جاء مساء يوم الأحد. وهو ما حدث في ذلك الزمان أيضاً.

ويرى سكويلاس أنه في عام 2020، وفي خضم أزمة فيروس كورونا، نجد كلمات مانزوني التي تصف الخوف من طاعون القرن السابع عشر مشابهة ومعاصرة بشكل لا يصدق لليوم. ويضيف سكويلاس أننا لا نحتاج إلا إلى استبدال الكلمات. «الطاعون» ب «Covid-19»، و«الألمان» ب«الصينيين»، لجعل النص يبدو وكأنه كتب بالأمس. وما يبدو مثيراً جداً، في نص مانزوني ما يتعلق بالمناقشة بين خبراء ذلك الزمان، عن حالة العداء من جانب الرأي العام تجاه خطابهم ورد فعل الناس، والميل إلى التصديق بكل شيء وأي شيء، حتى بأولئك الذين يتهمون ظلماً بنشر الطاعون، وبهذا الخوف الشديد الذي ينتشر مع انتشار الأخبار بين الناس، وبعدم عقلانية الجماهير في مواجهة مثل هذا الخطر

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لأنه أدى في النهاية إلى «تسميم العلاقات الاجتماعية بينهم»، فالجميع بدأ ينظر إلى الآخر بحذر باعتباره ناقلاً محتملاً للعدوى. وهذا هو الحال بالفعل في إيطاليا بل والعالم اليوم.

ويلاحظ سكويلاس أن ثمة شعوراً بالانتقام يسود لدى سكان الجنوب تجاه سكان الشمال حيث يشعر الجنوبيون دائماً بنوع من العنصرية الداخلية المحجبة. لذلك، يقولون من وقت لآخر، لا نريد إيطاليي الشمال، كشكل من أشكال مناهضة العنصرية الجدلية.

الهذيان الجماعي

يشير سكويلاس إلى حالة الهلع التي تسود في المجتمع فمثلاً لا توجد أقنعة في الصيدليات، وبعضها يباع بسعر أعلى بثلاثين مرة من سعرها في الشهر السابق. وقد يصبح الأمر خطيراً حقاً لأننا لا نستطيع العثور على المزيد منها. والشيء نفسه في المتاجر، فشراء كل أنواع المطهرات أمر ليس له معنى، حتى أن الذين يحتاجون إليها حقاً لم يعد بإمكانهم العثورعليها. ويضيف سكويلاس أيضاً أن الأشخاص يتسوقون بمئات اليوروهات، كما لو كانوا يستعدون للحرب. فمثلا لا يوجد سبب لشراء الكثير من الأرز والمعكرونة وكأن الحرب على الأبواب ولا لاحتكار الأشياء كما لو كان هناك شعور بخطر غير محدد. ويحتاج الناس للعودة إلى العقل، وسماع صوت آخر غير صوت الخبراء والسياسيين.

ويقول سكويلاس: أردت حقاً اللجوء للطلاب، وربما لعائلاتهم. ولم أكن أنوي الكتابة لكل إيطاليا أو أوروبا أو العالم. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى الهدوء والحكمة، ولشخص يقول أشياء معقولة، دون سابق إنذار. ففي مثل هذا الموقف، نميل عادة إلى الانقسام إلى معسكرين: بين مثيرين لحالة الإنذار يقولون «إنها كارثة، وسنموت جميعاً» وآخرين، يقللون من شأن الأمر ويقولون إنها حالة من إنفلونزا كبيرة، أو إنها قصة مدبرة من مجموعة من شركات الأدوية. وهنا ربما ينبغي أن نعود إلى العقل والدعوة إلى التفكير الصحيح وهذا أمر بات نادراً جداً حتى وصل إلى المحطات الإخبارية الكبرى وهو ما يدعو إلى الشعور بالمرارة.

ويعتقد سكويلاس أن رسالته هي دعوة للتعبير، واستغلال الوقت وعدم إضاعته، والالتفات للقراءة والتفكير ومواصلة التمتع بحياة طبيعية بالطبع مع اتباع توصيات الخبراء. ولكن ينبغي الدعوة للحفاظ على الحياة الطبيعية والتمسك بإنسانيتنا كبشر، وليس البدء بالنظر إلى بعضنا البعض كأعداء.

ويرى سكويلاس أنه من غير المنطقي لمجتمع يعيش اليوم مرتبطاً بالإنترنت في كل شيء تقريباً لا يستطيع للأسف أن يتحمل صدمة بسبب فيروس ويبدو وكأنه يعيش في العصور الوسطى. ويشبه سكويلاس الأمر كما لو أن حبة الرمل جاءت لإيقاف آلية الحداثة، ما يدل على أننا أناس نُقهر بسهولة، ولسنا أقوياء، كما نظن أنفسنا.

فمثلا فكرة إغلاق الحدود التي دعا إليها سالفيني وحظر مجيء المهاجرين، كي لا ينشروا الفيروس هي فكرة غير منطقية، فهؤلاء الذين يعتقدون أنهم يستطيعون إيقاف الفيروس بالبنادق يعيشون في وهم فلا البندقية ولا أي رجل أمن يمكنه وقف الفيروس.