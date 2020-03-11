شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة فرنسية تشيد بإجراءات الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أشادت ناتالي غولي، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في مواجهة فيروس «كورونا»، وقالت، في تصريحات تلفزيونية، لسكاي نيوز عربية، «عندما يكون الإنسان على قائمة أولويات الدولة والقيادة، يكون الحرص على صحته وسلامته بهذا المستوى والتميز».

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