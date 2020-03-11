ميركل تلتقي حفتر وتؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائها مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين، أمس الثلاثاء، «أن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان»، لأنه «ما من حل عسكري للصراع في ليبيا»، فيما نفى مصدر عسكري في الجيش الليبي، الأنباء التي تحدثت عن زيارة قام بها حفتر، مؤخراً إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان مكتوب للناطق باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، قال فيه إن المستشارة ميركل استقبلت، أمس، المشير حفتر لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا.

وقال الناطق باسم الحكومة في البيان «أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب».

إلى ذلك، نفى مصدر عسكري في الجيش الليبي، الأنباء التي تحدثت عن زيارة قام بها المشير حفتر، مؤخراً إلى العاصمة السورية دمشق.

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ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه قوله: «ننفي الأخبار الصحفية المتداولة حول زيارة المشير خليفة حفتر لدمشق»، مؤكداً أن «قائد الجيش الليبي لم يزر سوريا حتى الآن».

على صعيد آخر، قبلت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، ورفضت استئنافه ضد الدائرة التمهيدية الأولى.

وأوضح البيان، الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، أنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص «قد حوكم بالفعل»، ولا يجوز محاكمة أي شخص «حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك».

وأكدت المحكمة أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ فيه، ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي، مؤكدة أن القرار الصادر عن ولاية قضائية وطنية يجب أن يكون نهائياً قبل أن يتم إعلان قبول القضية،مشيرة أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً.(وكالات)