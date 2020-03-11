الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصــر الرئـاسي بكـابـول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول أثناء تأدية الدكتور محمد أشرف غني الرئيس الأفغاني القسم الدستوري.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعها، بما يحقق طموحات وآمال شعبها الصديق. (وام)

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