شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح وأمطار بالسعودية وغائم بالإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حالة الطقس فى دول الخليج حالة من الطقس المستقر نسبيا، اليوم الاربعاء، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع سحب رعدية ممطرة.وفى البحرين فإن الطقس دافئ خلال النهار ورطب خلال الليل، أما في الامارات، صحوا إلى غائم جزئياً .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس بالسعودية لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها تمتد إلى حائل والجوف، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبى والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس فى البحرين اليوم الأربعاء سيكون ضباب فى بعض المناطق فى البداية ولكنه دافئ خلال النهار ورطب خلال الليل، الرياح متقلبة الإتجاه من 5 إلى 10 عقد.

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ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية عن تدنى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، الرطوبة النسبية العظمى 100 % والصغرى 25 %.، شروق الشمس 5:50 صباحا وغروبها فى الساعة 05:44 مساءا.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالامارات، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.الرياح : شمالية شرقية – شمالية غربية / 16 -26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 المد الثانى عند الساعة 07:03 الجزر الأول عند الساعة 08:02 الجزر الثانى عند الساعة 20:45 بحر عمان: متوسط الموج.