شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " فى "بيت لحم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " فى بيت لحم، ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى 29 حالة.

وأضاف ملحم - فى بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن نتائج الفحوصات المخبرية لخمسين عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس فى محافظة بيت لحم أظهرت إصابة ثلاثة منهم بالفيروس .

وقال ملحم في بيان مقتضب إن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في مدينة بيت لحم، وحالة واحدة في طولكرم، حيث ارتفع عدد الإصابات بذلك إلى 26 إصابة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليوم حول فيروس كورونا إن 20 حالة تم تشخصيها مصابة بالفيروس، فيما يوجد 13 حالة في الحجر الخاص بالأكاديمية وحالتين في الحجر الصحي بمعبر رفح .

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه تم إجراء 964 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 يناير 2020، حيث كانت جميعها سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس باستثناء الحالات العشرين المذكورة والتي تم رصدها وتسجيلها في بيت لحم.