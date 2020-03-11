عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من الغرامة إلى السجن.. عقوبة انتهاك الحجر الصحي بإيطاليا

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

3 أشهر في السجن أو غرامة 206 يورو، عقوبات يواجهها من ينتهك قرار الحجر الصحي في إيطاليا الذي بدأ العمل به، الثلاثاء، وفرضته الحكومة على جميع مواطنيها في جميع أقاليمها الـ20.



ونتيجة لإعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الإثنين، عزل إيطاليا بأكملها، ووضعها تحت الحجر الصحي، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، أرسلت وزارة الداخلية الإيطالية لجميع محافظي الأقاليم الـ20، مرسوما ينص على أن كل من يعارض الامتثال لأمر السلطات سيتعرض لخطر الاعتقال والسجن على الفور أو الغرامة، بحسب موقع "tpi" الإيطالي.

ونص المرسوم الذي يُعد ضمن المادة 650 من قانون العقوبات الإيطالي، ووقعته وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزى: "يعاقب أي شخص لا يلتزم بأحكام قدمتها السلطة قانونا لأسباب تتعلق بالعدالة أو السلامة العامة أو النظام العام أو النظافة العامة، بالتوقيف لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة تصل إلى مئتي وستة يورو".

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وشهدت إيطاليا في الأيام الأخيرة هجرة عدد كبير من المواطنين من منطقة إلى أخرى، هربا من الحجر الصحي الذي كان مفروضا على 14 مقاطعة فقط حتى شمل البلاد بأكملها، الثلاثاء، الأمر الذي يعرض المواطنين الآخرين لاحتمالية خطر الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع الحكومة مواجهة الأمر بهذه الإجراءات المشددة.

يذكر أن إجراءات العزل الطبي التي فرضت في كل الأراضي الإيطالية على المواطنين، تحظر التنقل إلى خارج المناطق التي يعيشون فيها إلا في حالات الضرورة، ومن خلال الحصول على نموذج الاعتماد الذاتي المناسب الذي يمكن تنزيله من موقع وزارة الداخلية الإيطالية.

هذا بالإضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أيا كان مستواها أو نوعها"، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسسات دولية.

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا الجديد، إذ سجلت البلاد أكثر من 9 آلاف إصابة، بينهم 463 حالة وفاة، بسبب الفيروس، بحسب حصيلة صدرت، الإثنين.