دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady ما هو الـ ستيدي كام وكيف احدث ثورة في صناعة الافلام والتصوير السينمائي

لسنوات طويلة كانت الحركة الناتجة عن اهتزاز الكاميرا عند الحركة اول ما يفسد المشهد لذلك تجنب صناع الافلام القدامى تحريك الكاميرا الى عند الضرورة، ولكن مع مرور الزمن وتطور الصناعة والحاجة الملحة الى معدات تسهل عمل المصورين السينمائيين تم ابتكار الـ ستيدي كام والتي احدثت ثورة في عالم التصوير السينمائي. © القيادي ما هو الـ ستيدي كام وكيف احدث ثورة في صناعة الافلام والتصوير السينمائي

© alqiyady ما هو الـ ستيدي كام وكيف احدث ثورة في صناعة الافلام والتصوير السينمائي * ما هي لقطة الـ ستيدي كام Steadicam shot؟

اولا دعونا نتعرف على الـ ستيدي كام كأداة وهي اداة لتثبيت الكاميرا ومنع اهتزازها

تجمع في ميزاتها 3 امور هي الثبات ومنع الاهتزاز وسهولة تحريك الكاميرا والمرونة

في التنقل والحمل اليدوي للكاميرا، الغاية من استخدام هذه الاداة بالإضافة الى الثبات

هي توفير الوقت والجهد والمال عند استخدام معدات غالية الثمن وكبيرة الحجم.

اما مشهد الـ Steadicam فهو مشهد تتحرك فيه الكاميرا في جميع الاتجاهات

بكل سلاسة ونعومة بغض النظر عن موقع التصوير او سرعة الحركة. * صعوبة تحريك الكاميرا

قبل سبعينيات القرن العشرين كان للمخرج والمصور خيارين لتحريك الكاميرا،

الخيار الأول هو تحريكها على حامل بعجلات dolly وهذه العملية تحتاج الى الكثير

من الجهد والوقت وهي غير مناسبة دوما لتلك الأفلام ذات الميزانية المحدودة

وحتى الافلام ذات الميزانية المرتفعة لانك تحتاج الى موقع تصوير يلائم هذه الحركة.

© alqiyady ما هو الـ ستيدي كام وكيف احدث ثورة في صناعة الافلام والتصوير السينمائي

أما الخيار الثاني في تحريك الكاميرا عن طريق حملها باليد والتحرك بها

وهذا خيار جيد من حيث سهولة التحكم بالكاميرا وبالتالي زيادة القدرة على الابداع

وكذلك فهو خيار يدعم السرعة والمرونة، ولكن المشكلة الأساسية هنا هي أن هذا الخيار

لن تستطيع فيه منع او تجنب الاهتزاز في الصورة لجعلها تبدو ثابتة بالشكل المناسب

للكثير من اللقطات، ومع ان لهذه الطريقة استخدامات متعدد ولكنها لا تتناسب

مع كثير من المشاهد التي تتطلب ثبات الصورة. * كيف غير غاريت براون هذا المجرى؟

في منتصف السبعينات قرر المصور السينمائي ” غاريت براون ” احداث نقلة نوعية

في عالم التصوير السينمائي وذلك بإبتكاره للـ ستيدي كام في عملية التصوير…

© alqiyady ما هو الـ ستيدي كام وكيف احدث ثورة في صناعة الافلام والتصوير السينمائي

كان اختراعه عبارة عن عمود بطول 30 قدم ثبت الكاميرا في نهايته وأضاف اليه

آلية للتحريك للتحكم في اتجاهات الكاميرا من أسفل هذا العمود، وكانت النتيجة مذهلة حقا

Advertisements

فقد كانت اللقطات المصورة بذلك الثبات الذي كان منشودا منذ وقت طويل …

بدأ براون بارسال مقاطعه التي تثبت فاعلية هذا المنتج فبدأ العاملون في مجال السينما

يتنبهون لذلك وحاز على الاعجاب ولاقى رواجا واسعا، تم تصوير آلاف الأفلام

عن طريق الـ ستيدي كام ومع هذا الانتشار أصبح هناك خبراء في التعامل مع هذه الأداة. * اول استخدام للـ Steadicam في السينما

كان ” جون ج. أفيلدسن ” مخرج فيلم روكي يبحث عن موقع مشهور لتصوير

تسلسل مونتاج تدريبي يبقى في الذاكرة وكان يخطط لهذا التسلسل بشكل جيد

ولكن المشكلة انه لم يكن يعرف كيف سيقوم بتنفيذه، شجعه احد مساعدي التصوير

على إلقاء نظرة على ما قام ” غاريت براون “بتصويره وكان مشهد لزوجته

وهي تركض نحو متحف فيلادلفيا للفنون، النتيجة شاهدها في الاسفل من فيلم روكي.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

اقرأ ايضاً | تعرف على ستيديكام Volt أداة منع اهتزاز الكاميرا للهواتف الذكية

في حين أن أول فيلم استخدم فيه الـ Steadicam كان Hal Ashby ومن ثم

فيلم Bound for Glory في عام 1976 والذي فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل

تصوير سينمائي انتشر الـ ستيدي كام كالنار في الهشيم في جميع أنحاء هوليوود.

مع الستيدي كام أصبح بالامكان التنقل عبر المواقع والمشاهد المتحركة

بكل سهولة وبدون مشاكل اهتزاز، ولكن للحصول على مشهد متقن

لابد من التخطيط المسبق والتدريب على تنفيذه.

The post ما هو الـ ستيدي كام وكيف احدث ثورة في صناعة الافلام والتصوير السينمائي appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي