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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تسجل أكبر عدد للإصابات بـ"كورونا" خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليابان تسجل أكبر عدد للإصابات بـكورونا خلال يوم
الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان سجلت 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء ظهور المرض.
وأوضحت الهيئة في بيان، ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1278، منها 696 من السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 من العائدين على متن رحلات جوية من الصين.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء في مقاطعة هيوجو بغرب البلاد.
وقالت الهيئة إن عدد الوفيات بالفيروس في اليابان 19 شخصا منهم 7 كانوا على متن السفينة دايموند برنسيس.
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